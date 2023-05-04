Учені Австралійського католицького університету під час дослідження з’ясували, що 61% людей віком від 16 до 24 років, яких батьки фізично карали в дитинстві, майже вдвічі частіше страждають на тривогу і депресію.

Як зазначив співавтор наукової роботи професор Деріл Хіггінс, старше покоління з більшою вірогідністю вважає подібне виховання ефективним: 38% людей, старших за 65 років, вважають ляпаси необхідними. Однак лише 15% 16-24-річних погодилися з тим, що це доречно.

Професор психіатрії Мельбурнського університету Софі Хевігхерст заявила, що отримані дані дають підстави для оголошення фізичного покарання дітей незаконним.

– Якщо незаконно бити свого сусіда або його собаку, то чому вважається законним бити свою дитину, – ставить запитання вчена.

Нині тілесні покарання оголошено поза законом у 63 країнах.

Однак, наприклад, у Великій Британії відкинули заклики заборонити биття дітей. Як заявив представник міністерства освіти країни, йдеться не про виправдання насильства щодо дітей, а про наявність чітких законів для його запобігання.

Однак опоненти висловлюються проти такої позиції, заявляючи, що в країні, де заборонено бити дорослих, у дитини щодо цього немає жодних правових гарантій.

Джерело: LAD bible