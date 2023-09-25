Снижение уровня рождаемости в Украине является серьезной демографической проблемой. По прогнозам демографов, этот показатель может стать самым низким в мире.

По мнению ученых, в течение следующих 20 лет количество населения Украины может сократиться до 30 млн.

После распада Советского Союза в 1991 году и обретения независимости многие украинцы мигрировали за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой.

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Хотя максимальная численность населения Украины (52,2 млн) была зафиксирована первого января 1993 года.

События, связанные с аннексией Крыма Россией и конфликтом на востоке Украины, создали чрезвычайную нестабильность и угрозу для жизни. С 2013 года показатели в Украине падают примерно на 7% в год.

В 2014 году общее количество населения было 45,4 млн. Тогда уровень рождаемости упал на 12%, а полномасштабная война РФ против Украины привела к крупнейшему демографическому кризису.

В прошлом году из-за отсутствия доступа к медицинской помощи (в том числе, услуг по репродуктивному здоровью) и отъезд женщин с детьми в другие страны, уровень рождаемости в Украине также уменьшился.

По статистике, за шесть месяцев текущего года в Украине родилось 96 755 детей (47 129 девочек и 49 626 мальчиков). Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (135 079 детей).