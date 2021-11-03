Очередную партию вакцины от коронавируса Moderna Украина получит до конца этой недели.

Об этом во время брифинга 3 ноября сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Для обеспечения спроса на вакцинацию до конца этой недели мы ожидаем 2 млн 930 тыс. доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX, — уточнил Виктор Ляшко.

При этом в стране есть еще старые запасы вещества разных производителей.

— В остатках сейчас есть около 7,5 млн доз, — добавил министр здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса длится в Украине с конца февраля 2021 года.

Сначала прививали исключительно людей, которые находятся в группе риска, в частности медиков, пенсионеров.

С июля иммунизация стала доступна для всех гражданам от 18 лет. В октябре уколы разрешили делать и детям от 12 лет.

Несмотря на это, в Украине иммунизация не была популярна среди граждан. Лишь в октябре люди начали массово делать прививки.