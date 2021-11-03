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Вакцинація

Україна отримає партію вакцини Moderna – коли та скільки доз

3 Листопада 2021, 11:29 Людмила Грубнік
Україна отримає партію вакцини Moderna – коли та скільки доз
Джерело: УНІАН

Чергову партію вакцини від коронавірусу Moderna Україна отримає до кінця цього тижня.

Про це під час брифінгу 3 листопада повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Для забезпечення попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо на 2 млн 930 тис. доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX, – уточнив Віктор Ляшко.

Водночас у країні ще є старі запаси речовини різних виробників.

– На залишках зараз є близько 7,5 млн доз, – додав міністр охорони здоров’я.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

Спочатку щеплювали винятково людей, які перебувають у групі ризику, зокрема медиків, пенсіонерів.

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З липня імунізація стала доступна всім громадянам віком від 18 років. У жовтні уколи дозволили робити і дітям віком від 12 років.

Попри це, в Україні імунізація не була популярною серед громадян. Лише у жовтні люди почали масово робити щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцинація , Вакцини , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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