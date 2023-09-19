Каждый раз, когда мы едем отдохнуть на природу, рискуем столкнуться с неожиданными вызовами. Среди них — укусы шершней.

Факты ICTV узнали у дерматолога Екатерины Бакико, как распознать укус шершня и спастись от него.

Как распознать укус шершня

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Укусы шершней несколько отличаются от укусов других насекомых, и важно знать, на что обращать внимание.

— Укусы шершней обычно вызывают легкие симптомы, но они могут привести к аллергическим реакциям. Яд шершней содержит гистамин, который может вызвать сильную аллергию у людей, — рассказывает дерматолог.

Обычно это выражается ощущением резкой боли, сопровождающейся немедленным раздражением кожи в месте укуса.

Чаще всего укусы шершней локализованы на руках, ногах или лице.

— Как правило, укусы шершня поражают только ту область, куда вас ужалили, — добавляет врач.

Основные симптомы:

приподнятый, красноватый участок, где произошел укус;

ощущение тепла;

боль в месте укуса;

зуд;

кровотечение;

возможна крапивница возле места укуса;

анафилаксия и другие аллергические реакции.

Как оказать первую помощь после укуса

После укуса шершня важно немедленно принять меры для уменьшения дискомфорта и риска дальнейших осложнений.

Шершни не оставляют жало в жертве, но в случае, если оно осталось в коже, аккуратно извлеките его. Не используйте пинцет или ножницы, просто вдавите ногтями и извлеките жало.

— Обязательно очистите пораженный участок водой с мылом. Приложите к месту укуса холодный компресс, чтобы приглушить боль и уменьшить отек, — говорит врач.

Если вас ужалили в руку или ногу, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.

Принимайте или применяйте безрецептурные лекарства, такие как антигистаминные препараты или легкий стероидный крем, чтобы уменьшить симптомы возле укуса.

— Примите Ибупрофен или парацетамол, чтобы уменьшить боль, если это необходимо, — добавляет Екатерина.

Какие последствия укуса шершня

В большинстве случаев укусы шершней не приводят к серьезным последствиям. Однако у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции.

— Симптомы, которые не исчезают через несколько часов или дней, следует лечить несколько сильнее. Вам могут понадобиться лекарства, отпускаемые по рецепту, например стероиды, чтобы уменьшить воспаление, — рассказывает дерматолог.

Аллергическая реакция после укуса шершня может привести к более серьезным симптомам или даже к анафилаксии.

— Это потому, что яд шершня содержит гистамин, который может вызвать аллергические реакции. Анафилаксия является очень серьезным и опасным для жизни состоянием, — отмечает Екатерина.

Симптомы анафилаксии:

сыпь за пределами места укуса;

отек на коже или в горле;

покрасневшая кожа;

кашель;

затрудненное дыхание;

сжатие в груди;

хрипы;

тошнота;

рвота;

потливость;

обморок.

— Анафилаксия может возникнуть быстро и за короткое время привести к летальному исходу, — рассказывает эксперт.

Обязательно немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы чувствуете эти симптомы.