Каждый раз, когда мы едем отдохнуть на природу, рискуем столкнуться с неожиданными вызовами. Среди них — укусы шершней.
Факты ICTV узнали у дерматолога Екатерины Бакико, как распознать укус шершня и спастись от него.
Как распознать укус шершня
Укусы шершней несколько отличаются от укусов других насекомых, и важно знать, на что обращать внимание.
— Укусы шершней обычно вызывают легкие симптомы, но они могут привести к аллергическим реакциям. Яд шершней содержит гистамин, который может вызвать сильную аллергию у людей, — рассказывает дерматолог.
Обычно это выражается ощущением резкой боли, сопровождающейся немедленным раздражением кожи в месте укуса.
Чаще всего укусы шершней локализованы на руках, ногах или лице.
— Как правило, укусы шершня поражают только ту область, куда вас ужалили, — добавляет врач.
Основные симптомы:
- приподнятый, красноватый участок, где произошел укус;
- ощущение тепла;
- боль в месте укуса;
- зуд;
- кровотечение;
- возможна крапивница возле места укуса;
- анафилаксия и другие аллергические реакции.
Как оказать первую помощь после укуса
После укуса шершня важно немедленно принять меры для уменьшения дискомфорта и риска дальнейших осложнений.
Шершни не оставляют жало в жертве, но в случае, если оно осталось в коже, аккуратно извлеките его. Не используйте пинцет или ножницы, просто вдавите ногтями и извлеките жало.
— Обязательно очистите пораженный участок водой с мылом. Приложите к месту укуса холодный компресс, чтобы приглушить боль и уменьшить отек, — говорит врач.
Если вас ужалили в руку или ногу, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.
Принимайте или применяйте безрецептурные лекарства, такие как антигистаминные препараты или легкий стероидный крем, чтобы уменьшить симптомы возле укуса.
— Примите Ибупрофен или парацетамол, чтобы уменьшить боль, если это необходимо, — добавляет Екатерина.
Какие последствия укуса шершня
В большинстве случаев укусы шершней не приводят к серьезным последствиям. Однако у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции.
— Симптомы, которые не исчезают через несколько часов или дней, следует лечить несколько сильнее. Вам могут понадобиться лекарства, отпускаемые по рецепту, например стероиды, чтобы уменьшить воспаление, — рассказывает дерматолог.
Аллергическая реакция после укуса шершня может привести к более серьезным симптомам или даже к анафилаксии.
— Это потому, что яд шершня содержит гистамин, который может вызвать аллергические реакции. Анафилаксия является очень серьезным и опасным для жизни состоянием, — отмечает Екатерина.
Симптомы анафилаксии:
- сыпь за пределами места укуса;
- отек на коже или в горле;
- покрасневшая кожа;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- сжатие в груди;
- хрипы;
- тошнота;
- рвота;
- потливость;
- обморок.
— Анафилаксия может возникнуть быстро и за короткое время привести к летальному исходу, — рассказывает эксперт.
Обязательно немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы чувствуете эти симптомы.