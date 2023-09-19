Щоразу, коли ми їдемо відпочити на природу, ризикуємо зіткнутися несподіваними викликами. Серед них – укуси шершнів.
Факти ICTV дізналися у дерматолога Катерини Бакіко, як розпізнати укус шершня та врятуватися від нього.
Як розпізнати укус шершня
Укуси шершнів дещо відрізняються від укусів інших комах, і важливо знати, на що звертати увагу.
– Укуси шершнів зазвичай викликають легкі симптоми, але вони можуть призвести до алергічних реакцій. Отрута шершнів містить гістамін, який може викликати сильну алергію у людей, – розповідає дерматолог.
Зазвичай це виражається відчуттям різкого болю, що супроводжується негайним подразненням шкіри в місці укусу.
Найчастіше укуси шершнів локалізовані на руках, ногах або обличчі.
– Здебільшого укуси шершня уражають лише ту область, куди вас ужалили, – додає лікар.
Основні симптоми:
- піднята червонувата ділянка, де стався укус;
- відчуття тепла;
- біль у місці укусу;
- свербіж;
- кровотеча;
- можлива кропив’янка біля місця укусу;
- анафілаксія та інші алергічні реакції.
Як надати першу допомогу після укусу
Після укусу шершня важливо негайно вжити заходів для зменшення дискомфорту та ризику подальших ускладнень.
Шершні не залишають жало в жертві, але у разі, якщо воно залишилося в шкірі, акуратно витягніть його. Не використовуйте пінцет або ножиці, просто вдавіться нігтями та видобудьте жало.
– Обов’язково очистьте уражену ділянку водою з милом. Прикладіть до місця укусу холодний компрес, щоб приглушити біль і зменшити набряк, – каже лікар.
Якщо вас ужалили в руку чи ногу, підійміть її, щоб зменшити набряк.
Приймайте або застосовуйте безрецептурні ліки, такі як антигістамінні препарати або легкий стероїдний крем, щоб зменшити симптоми в місці укусу.
– Прийміть ібупрофен або парацетамол, щоб зменшити біль, якщо це необхідно, – додає Катерина.
Які наслідки укусу шершня
У більшості випадків укуси шершнів не призводять до серйозних наслідків. Однак у деяких людей можуть виникнути алергічні реакції.
– Симптоми, які не зникають через кілька годин або днів, слід лікувати дещо сильніше. Вам можуть знадобитися ліки, що відпускаються за рецептом, наприклад стероїди, щоб зменшити запалення, – розповідає дерматолог.
Алергічна реакція після укусу шершня може призвести до більш серйозних симптомів або навіть до анафілаксії.
– Це тому, що отрута шершня містить гістамін, який може викликати алергічні реакції. Анафілаксія є дуже серйозним і небезпечним для життя станом, – зазначає Катерина.
Симптоми анафілаксії:
- висип за межами місця укусу;
- набряк на шкірі або в горлі;
- почервоніла шкіра;
- кашель;
- утруднене дихання;
- стиснення в грудях;
- хрипи;
- нудота;
- блювання;
- пітливість;
- непритомність.
– Анафілаксія може виникнути швидко і за короткий час призвести до летального результату, – розповідає експерт.
Обов’язково негайно зверніться по медичну допомогу, якщо ви відчуваєте ці симптоми.