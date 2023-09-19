Щоразу, коли ми їдемо відпочити на природу, ризикуємо зіткнутися несподіваними викликами. Серед них – укуси шершнів.

Факти ICTV дізналися у дерматолога Катерини Бакіко, як розпізнати укус шершня та врятуватися від нього.

Як розпізнати укус шершня

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Укуси шершнів дещо відрізняються від укусів інших комах, і важливо знати, на що звертати увагу.

– Укуси шершнів зазвичай викликають легкі симптоми, але вони можуть призвести до алергічних реакцій. Отрута шершнів містить гістамін, який може викликати сильну алергію у людей, – розповідає дерматолог.

Зазвичай це виражається відчуттям різкого болю, що супроводжується негайним подразненням шкіри в місці укусу.

Найчастіше укуси шершнів локалізовані на руках, ногах або обличчі.

– Здебільшого укуси шершня уражають лише ту область, куди вас ужалили, – додає лікар.

Основні симптоми:

піднята червонувата ділянка, де стався укус;

відчуття тепла;

біль у місці укусу;

свербіж;

кровотеча;

можлива кропив’янка біля місця укусу;

анафілаксія та інші алергічні реакції.

Як надати першу допомогу після укусу

Після укусу шершня важливо негайно вжити заходів для зменшення дискомфорту та ризику подальших ускладнень.

Шершні не залишають жало в жертві, але у разі, якщо воно залишилося в шкірі, акуратно витягніть його. Не використовуйте пінцет або ножиці, просто вдавіться нігтями та видобудьте жало.

– Обов’язково очистьте уражену ділянку водою з милом. Прикладіть до місця укусу холодний компрес, щоб приглушити біль і зменшити набряк, – каже лікар.

Якщо вас ужалили в руку чи ногу, підійміть її, щоб зменшити набряк.

Приймайте або застосовуйте безрецептурні ліки, такі як антигістамінні препарати або легкий стероїдний крем, щоб зменшити симптоми в місці укусу.

– Прийміть ібупрофен або парацетамол, щоб зменшити біль, якщо це необхідно, – додає Катерина.

Які наслідки укусу шершня

У більшості випадків укуси шершнів не призводять до серйозних наслідків. Однак у деяких людей можуть виникнути алергічні реакції.

– Симптоми, які не зникають через кілька годин або днів, слід лікувати дещо сильніше. Вам можуть знадобитися ліки, що відпускаються за рецептом, наприклад стероїди, щоб зменшити запалення, – розповідає дерматолог.

Алергічна реакція після укусу шершня може призвести до більш серйозних симптомів або навіть до анафілаксії.

– Це тому, що отрута шершня містить гістамін, який може викликати алергічні реакції. Анафілаксія є дуже серйозним і небезпечним для життя станом, – зазначає Катерина.

Симптоми анафілаксії:

висип за межами місця укусу;

набряк на шкірі або в горлі;

почервоніла шкіра;

кашель;

утруднене дихання;

стиснення в грудях;

хрипи;

нудота;

блювання;

пітливість;

непритомність.

– Анафілаксія може виникнути швидко і за короткий час призвести до летального результату, – розповідає експерт.

Обов’язково негайно зверніться по медичну допомогу, якщо ви відчуваєте ці симптоми.