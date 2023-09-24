Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям Оксфордского университета в ходе исследования обнаружили тяжелые нарушения в работе внутренних органов вследствие затяжного Covid-19.

Анализ МРТ-снимков показал, что у людей с длительным Covid-19 втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки по сравнению с контрольной группой, которая не болела коронавирусом.

В эксперименте приняли участие 259 пациентов, которые были госпитализированы в связи с тяжелым течением инфекции. МРТ основных органов им сделали через пять месяцев после выписки. Эти снимки ученые сравнили с МРТ контрольной группы из 52 человек.

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Повреждение легких наблюдалось почти в 14 раз чаще среди пациентов с длительным Covid-19, в то время как аномалии, связанные с почками и мозгом, были у них в три и два раза выше соответственно, чем у членов из контрольной группы.

Степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

— Люди с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о серьезных психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами, — отметила ведущий автор исследования Бетти Раман.

По оценкам специалистов, миллионы людей в мире продолжают болеть, не имея возможности вернуться к нормальной жизни через недели или месяцы после заражения вирусом.

У многих остаются такие симптомы, как одышка, усталость и затуманивание сознания, а у некоторых Covid-19 перетекает в тяжелое хроническое заболевание.

По словам ученых, результаты нового исследования призваны помочь найти методы лечения для тех, кто месяцами не может вернуться к нормальной жизни после заражения Covid-19.

Как именно коронавирус вызывает столь широкий спектр симптомов, остается неизвестным, отмечают исследователи.