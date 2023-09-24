Фахівці з серцево-судинних захворювань Оксфордського університету під час дослідження виявили важкі порушення в роботі внутрішніх органів унаслідок затяжного Covid-19.

Аналіз МРТ-знімків показав, що в людей із тривалим Covid-19 втричі частіше були уражені легені, мозок і нирки порівняно з контрольною групою, яка не хворіла на коронавірус.

В експерименті взяли участь 259 пацієнтів, яких було госпіталізовано у зв’язку з тяжким перебігом інфекції. МРТ основних органів їм зробили через п’ять місяців після виписки. Ці знімки вчені порівняли з МРТ контрольної групи з 52 осіб.

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Пошкодження легень спостерігалося майже в 14 разів частіше серед пацієнтів із тривалим Covid-19, тоді як аномалії, пов’язані з нирками та мозком, були у них утричі та вдвічі вищими відповідно, ніж у членів із контрольної групи.

Ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

– Люди з множинними аномаліями органів учетверо частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами, – зазначила провідний автор дослідження Бетті Раман.

За оцінками фахівців, мільйони людей у світі продовжують хворіти, не маючи можливості повернутися до нормального життя за тижні або місяці після зараження вірусом.

У багатьох залишаються такі симптоми, як задишка, втома і затуманення свідомості, а в декого Covid-19 перетікає у важке хронічне захворювання.

За словами вчених, результати нового дослідження покликані допомогти знайти методи лікування для тих, хто місяцями не може повернутися до нормального життя після зараження Covid-19.

Як саме коронавірус викликає настільки широкий спектр симптомів, залишається невідомим, зазначають дослідники.