Семейный врач, терапевт общей практики Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, какую пользу для здоровья может принести такое любимое миллионами людей лакомство, как мороженое.

— О пользе мороженого можно говорить только в том случае, если в нем содержится предельно мало различных красителей и консервантов и вообще нет растительных жиров, типа пальмового масла, — отметила терапевт.

Медик призвала внимательно присматриваться к составу холодного лакомства, помня при этом, что самое полезное мороженое изготовлено исключительно из молока, сахара и ванили. В него может быть добавлено немного фруктов и ягод.

По словам врача, одна порция качественного мороженого содержит до 30% суточной нормы кальция, а также калий и фосфор. Эти микроэлементы, как известно, способствуют активизации костного обмена, помогают укреплять кости и зубы.

Кроме того, в состав мороженого, помимо витаминов группы А, Е, В, магния и натрия, входит и Л-триптофан — ароматическая альфа-аминокислота, которая успокаивает нервную систему и поднимает настроение.

Людмила Сердюк напомнила, что мороженое является достаточно калорийным десертом, но одна порция в день качественного продукта не спровоцирует набор лишних килограммов.