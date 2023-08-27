Сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, яку користь для здоров’я можуть принести такі улюблені мільйонами людей ласощі, як морозиво.

– Про користь морозива можна говорити тільки в тому разі, якщо в ньому міститься гранично мало різноманітних барвників і консервантів і взагалі немає рослинних жирів, на кшталт пальмової олії, – зазначила терапевт.

Медик закликала уважно придивлятися до складу холодних ласощів, пам’ятаючи водночас, що найкорисніше морозиво виготовлено винятково з молока, цукру і ванілі. У нього може бути додано трохи фруктів і ягід.

За словами лікаря, одна порція якісного морозива містить до 30% добової норми кальцію, а також калій і фосфор. Ці мікроелементи, як відомо, сприяють активізації кісткового обміну, допомагають зміцнювати кістки і зуби.

Крім того, до складу морозива, крім вітамінів групи А, Е, В, магнію і натрію, входить і Л-триптофан – ароматична альфа-амінокислота, що заспокоює нервову систему і піднімає настрій.

Людмила Сердюк нагадала, що морозиво є досить калорійним десертом, але одна порція на день якісного продукту не спровокує набору зайвих кілограмів.