Вакцинация считается одним из самых эффективных методов профилактики инфекционных и неинфекционных болезней. Прививка входит в перечень гарантированных государством услуг и делается бесплатно в государственных больницах.

В Украине существует перечень профилактических прививок, которые являются обязательными и включены в специальный календарь.

Календарь профпрививок предусматривает, что ребенка можно бесплатно вакцинировать против 10 инфекционных заболеваний. В частности, против туберкулеза, вирусного гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори и т. д.

Первую прививку против гепатита B делают малышу в первый день жизни, а на третий-пятый день — против туберкулеза. Всего до достижения 6-летнего возраста ребенку делают около 18 прививок (против разных болезней разными дозами).

Например, вакцинация от дифтерии и столбняка проводится в 2, 4, 6 и 18 месяцев, затем в 6 и 16 лет, а затем каждые 10 лет жизни.

Однако все чаще родители отказываются вакцинировать детей, мол, это опасно и неэффективно. В таком случае возникает вопрос — примут ли малыша в детский сад без необходимых прививок?

Об этом Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Берут ли в детсад детей без прививок 2023

По словам Кравца, детей без необходимых прививок принимают в детсады исключительно с соблюдением двух условий:

В случае отсутствия эпидемии, то есть, если эпидемическая ситуация в норме. Если врачебно-консультативная комиссия (с привлечением эпидемиолога) дала согласие на посещение ребенка учебного заведения.

Если эти два условия выполнены, руководители дошкольных и общеобразовательных учебных заведений не имеют права отказать в приеме в детсад или школу детям, у которых отсутствуют обязательные профилактические прививки.

Кроме того, если у ребенка нет необходимых прививок из-за индивидуальных медицинских противопоказаний, то он тоже может посещать образовательные учреждения.

— В противном случае руководители дошкольных учебных заведений имеют полное право не принять ребенка без прививок, — говорит юрист.

Что говорит закон

Законом Украины О защите населения от инфекционных болезней четко определен этот вопрос.

— Детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается. В случае если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей, они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его, — говорится в ст. 15 Закона.

Соответственно, если ребенок не привит из-за медицинских противопоказаний, он может посещать детсад.