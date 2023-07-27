Вакцинація вважається одним з найефективніших методів профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Щеплення входить до переліку гарантованих державою послуг та робиться безплатно в державних лікарнях.

В Україні існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими та включені до спеціального календаря.

Календар профщеплень передбачає, що дитину можна безплатно вакцинувати проти 10 інфекційних захворювань. Зокрема, проти туберкульозу, вірусного гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору тощо.

Перше щеплення проти гепатиту B роблять малюку в перший день життя, а на третій-пʼятий день – проти туберкульозу. Загалом до досягнення 6-річного віку дитині роблять близько 18 щеплень (проти різних хвороб різними дозами).

Наприклад, вакцинація дифтерії та правця здійснюється у 2, 4, 6 та 18 місяців, потім у 6 та 16 років, а потім кожні 10 років життя.

Проте все частіше батьки відмовляються вакцинувати дітей, мовляв, це небезпечно і неефективно. У такому випадку постає питання – чи приймуть малюка в дитячий садочок без необхідних щеплень?

Про це Факти ICTV поспілкувалися з юристом та адвокатом Ростиславом Кравцем.

Чи беруть в дитсадок дітей без щеплень 2023

За словами Кравця, дітей без необхідних щеплень приймають в дитсадки виключно з дотриманням двох умов:

У випадку відсутності епідемії, тобто, якщо епідемічна ситуація в нормі.

Якщо лікарсько-консультативна комісія (з залученням епідеміолога) дала згоду на відвідування дитини навчального закладу.

Якщо ці дві умови виконані, керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів не мають права відмовити в прийомі до дитсадка або школи дітям, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення.

Крім того, якщо в дитини немає необхідних щеплень через індивідуальні медичні протипоказання, то вона теж може відвідувати освітні заклади.

– В іншому випадку керівники дошкільних навчальних закладів мають повне право не прийняти дитину без щеплень, – каже юрист.

Що каже закон

Законом України Про захист населення від інфекційних хвороб чітко визначено це питання.

– Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його, – йдеться в ст.15 закону.

Відповідно, якщо дитина не вакцинована через медичні протипоказання, вона може відвідувати дитсадок.