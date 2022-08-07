Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение по поводу ввоза из европейских стран незарегистрированных вакцин, например, от менингококков группы В.

— Ответ – да, поскольку Законом Украины О лекарственных средствах предусмотрена возможность ввоза незарегистрированных лекарственных средств (в т.ч. вакцин) для индивидуального использования гражданами, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что очень важно предварительно обсудить этот вопрос с врачом и соблюдать температурный режим при транспортировке вакцины.

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Врач назначает такие иммунобиологические препараты в соответствии с медицинскими показаниями пациента и учитывая противопоказания к ним.

Условия покупки в аптеке вакцин и анатоксинов, зарегистрированных в Украине:

только по рецепту врача (независимо от форм собственности лечебно-профилактического учреждения);

только при наличии у покупателя термоконтейнера с хладоэлементами;

покупатель получает соответствующее рецепту количество доз вакцин и анатоксинов в упаковке; каждая доза должна сопровождаться инструкцией по применению на украинском языке и чеком с указанием даты и времени продажи;

ответственный за продажу работник обязан объяснить покупателю условия хранения вакцины и анатоксинов и необходимость проведения вакцинации в лечебно-профилактическом учреждении (пункте прививок);

приобретенные вакцины и анатоксины могут быть введены только в кабинетах (пунктах) прививки лечебно-профилактических учреждений со строгим соблюдением условий хранения и санитарно-гигиенических требований.

Случаи, когда в Украину можно ввозить незарегистрированные лекарства, определенные статьей 17 Закона Украины “О лекарственных средствах”, например, разрешен ввоз в случаях:

индивидуального использования гражданами;

стихийного бедствия, катастроф, эпидемического заболевания и т.п.

Ввоз на территорию Украины незарегистрированных вакцин регулируется соответствующим Порядком , действие которого приостановлено на время военного положения.

Назначение таких препаратов осуществляет врач в соответствии с медицинскими показаниями пациента.