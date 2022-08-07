Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение по поводу ввоза из европейских стран незарегистрированных вакцин, например, от менингококков группы В.
— Ответ – да, поскольку Законом Украины О лекарственных средствах предусмотрена возможность ввоза незарегистрированных лекарственных средств (в т.ч. вакцин) для индивидуального использования гражданами, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что очень важно предварительно обсудить этот вопрос с врачом и соблюдать температурный режим при транспортировке вакцины.
Врач назначает такие иммунобиологические препараты в соответствии с медицинскими показаниями пациента и учитывая противопоказания к ним.
Условия покупки в аптеке вакцин и анатоксинов, зарегистрированных в Украине:
- только по рецепту врача (независимо от форм собственности лечебно-профилактического учреждения);
- только при наличии у покупателя термоконтейнера с хладоэлементами;
- покупатель получает соответствующее рецепту количество доз вакцин и анатоксинов в упаковке; каждая доза должна сопровождаться инструкцией по применению на украинском языке и чеком с указанием даты и времени продажи;
- ответственный за продажу работник обязан объяснить покупателю условия хранения вакцины и анатоксинов и необходимость проведения вакцинации в лечебно-профилактическом учреждении (пункте прививок);
- приобретенные вакцины и анатоксины могут быть введены только в кабинетах (пунктах) прививки лечебно-профилактических учреждений со строгим соблюдением условий хранения и санитарно-гигиенических требований.
Случаи, когда в Украину можно ввозить незарегистрированные лекарства, определенные статьей 17 Закона Украины “О лекарственных средствах”, например, разрешен ввоз в случаях:
- индивидуального использования гражданами;
- стихийного бедствия, катастроф, эпидемического заболевания и т.п.
Ввоз на территорию Украины незарегистрированных вакцин регулируется соответствующим Порядком , действие которого приостановлено на время военного положения.
Назначение таких препаратов осуществляет врач в соответствии с медицинскими показаниями пациента.