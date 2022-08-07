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Второй и снова отрицательный: Байден сдал повторный тест на Covid-19

7 августа 2022, 16:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Байден
Источник: Depositphotos

Президент США Джо Байден сегодня, 7 июля, сдал второй отрицательный тест на Covid-19. Об этом сообщили в администрации Белого дома.

— Сегодня утром тест президента на коронавирус был отрицательным во второй раз подряд, — сообщил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

По словам медика, Байден может благополучно вернуться к общественной деятельности и президентским поездкам.

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Сообщается, что первый отрицательный тест на коронавирус президент США сдал вчера, 6 августа. Сегодня, как и вчера, глава государства чувствует себя очень хорошо.

Напомним, что 21 июля тест на коронавирус, который сдал Байден, показал положительный результат. Известно, что президент США, который полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки, принимал противовирусное средство Paxlovid.

По словам лечащего врача, у Байдена наблюдались насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

25 июля врач американского президента заявил о практически полном исчезновении симптомов  Covid-19 у Джо Байдена.

Источник: Белый дом

Теги
Джо Байден Коронавирус Covid-19 Тест тестування
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