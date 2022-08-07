Более 80 тыс. туристов застряли в курортном городе, широко известном как “китайские Гавайи”, после того как в результате вспышки Covid-19 власти ввели строгие ограничения на поездки.

Туристический центр Санья — город с населением более миллиона человек на южном острове Хайнань. В воскресенье здесь было зарегистрировано 483 случая заболевания Covid-19. В итоге все рейсы из города были отменены, а продажа билетов на поезд приостановлена.

Местные органы здравоохранения заявили, что туристы, которые хотят уехать, должны получить отрицательный результат пяти ПЦР-тестов в течение семи дней.

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Отели в городе предложили гостям 50% скидки до тех пор, пока ограничения на поездки не будут сняты.

Сообщается, что последняя вспышка Covid-19 произошла в разгар туристического сезона в Санье, популярном месте для серфинга.

Все развлекательные заведения, включая СПА, караоке-бары и пабы, были закрыты, но основные услуги, такие как супермаркеты и аптеки, продолжают работать.