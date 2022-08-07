Більше 80 тис. туристів застрягли в курортному місті, широко відомому як “китайські Гаваї”, після того як в результаті спалаху Covid-19 влада ввела суворі обмеження на поїздки.

Туристичний центр Санья – місто з населенням більше мільйона осіб на Південному острові Хайнань. У неділю тут було зареєстровано 483 випадки захворювання на Covid–19. Яе наслідок, всі рейси з міста були скасовані, а продаж квитків на поїзд припинений.

Місцеві органи охорони здоров’я заявили, що туристи, які хочуть виїхати, повинні отримати негативний результат п’яти ПЛР-тестів протягом семи днів.

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Готелі в місті запропонували гостям 50% знижки до тих пір, поки обмеження на поїздки не будуть зняті.

Повідомляється, що останній спалах Covid-19 стався в розпал туристичного сезону в Саньє, популярному місці для серфінгу.

Всі розважальні заклади, включаючи СПА, караоке-бари та паби, були закриті, але основні послуги, такі як супермаркети та аптеки, продовжують працювати.