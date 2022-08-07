Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення з приводу ввезення з європейських країн незареєстрованих вакцин, наприклад, від менінгококів групи В.

– Відповідь – так, оскільки Законом України Про лікарські засоби передбачена можливість ввезення незареєстрованих лікарських засобів (в т.ч. вакцин) для індивідуального використання громадянами, – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дуже важливо попередньо обговорити це питання з лікарем і дотримуватися температурного режиму при транспортуванні вакцини.

Зараз дивляться

Лікар призначає такі імунобіологічні препарати відповідно до медичних показань пацієнта і з огляду на протипоказання до них.

Умови купівлі в аптеці вакцин та анатоксинів, зареєстрованих в Україні:

тільки за рецептом лікаря (незалежно від форм власності лікувально-профілактичного закладу);

тільки при наявності у покупця термоконтейнера з холодоелементами;

покупець отримує відповідну рецептом кількість доз вакцин і анатоксинів в упаковці; кожна доза повинна супроводжуватися інструкцією із застосування українською мовою і чеком із зазначенням дати і часу продажу;

відповідальний за продаж працівник зобов’язаний пояснити покупцю умови зберігання вакцини та анатоксинів та необхідність проведення вакцинації в лікувально-профілактичному закладі (пункті щеплень);

придбані вакцини і анатоксини можуть бути введені тільки в кабінетах (пунктах) щеплення лікувально-профілактичних установ із суворим дотриманням умов зберігання і санітарно-гігієнічних вимог.

Випадки, коли в Україну можна ввозити незареєстровані ліки, визначені статтею 17 Закону України “Про лікарські засоби”, наприклад, дозволено ввезення у випадках:

індивідуального використання громадянами;

стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо.

Ввезення на територію України незареєстрованих вакцин регулюється відповідним Порядком, дія якого призупинена під час воєнного стану.

Призначення таких препаратів здійснює лікар відповідно до медичних показань пацієнта.