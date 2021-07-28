До конца 2021 года Украина получит более 47 млн доз вакцины от коронавируса различных производителей.

Об этом во время заседания правительства 28 июля 2021 года сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, за деньги государственного бюджета завезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

Других производителей препаратов глава правительства не назвал.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В течение первых трех месяцев темпы кампании были неудовлетворительными, однако в июне они ускорились.

Первоначально уколы делали медикам, военнослужащим и сотрудникам образовательной сферы.

В июле начался новый этап вакцинации, в его рамках прививки могут сделать все украинцы старше 18 лет. В то же время в стране пока не идет прививочная кампания среди детей. Касательно беременных, то им Минздрав рекомендует делать уколы.