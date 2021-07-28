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Вакцинация

До конца года Украина получит более 47 млн доз Covid-вакцины — Шмыгаль

28 июля 2021, 13:43 Людмила Грубнік
До конца года Украина получит более 47 млн доз Covid-вакцины — Шмыгаль
Источник: Правительственный портал

До конца 2021 года Украина получит более 47 млн доз вакцины от коронавируса различных производителей.

Об этом во время заседания правительства 28 июля 2021 года сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, за деньги государственного бюджета завезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

Других производителей препаратов глава правительства не назвал.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В течение первых трех месяцев темпы кампании были неудовлетворительными, однако в июне они ускорились.

Первоначально уколы делали медикам, военнослужащим и сотрудникам образовательной сферы.

В июле начался новый этап вакцинации, в его рамках прививки могут сделать все украинцы старше 18 лет. В то же время в стране пока не идет прививочная кампания среди детей. Касательно беременных, то им Минздрав рекомендует делать уколы.

Источник
Кабмин
Теги
Вакцинация , Денис Шмигаль , Кабмін , Коронавірус Covid-19
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