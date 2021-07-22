Вакцинация от коронавируса детей от 12 лет с сопутствующими заболеваниями в Украине будет возможна после утверждения рекомендаций Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

В то же время таким детям будут делать уколы только по соответствующему решению врача, обязательной эта норма не будет, сообщили в Минздраве Фактам ICTV.

— Основанием для прививки детей старше 12 лет будет наличие сопутствующего заболевания или обстоятельства социального (гуманитарного) характера, а также отсутствие противопоказаний к применению вакцины, — отмечают в ведомстве.

На этом этапе вакцинироваться смогут и другие дети.

Направление на прививку ребенка в возрасте от 12 до 18 лет будет выдавать врач на основании следующего:

медицинское заключение врача педиатра (другого врача) о наличии у ребенка сопутствующей патологии и обязательно отсутствия противопоказаний к прививке;

документальное подтверждение смены места жительства ребенка, выезда на обучение и/или участия в международных мероприятиях (например, спортивные соревнования);

документальное подтверждение введения первой дозы вакцины у ребенка 12+, что приехал в Украину из другой страны.

По информации Минздрава, для детей с онкологической патологией вакцинация проводится независимо от срока, прошедшего после перенесенного коронавируса, но после окончания периода изоляции.

Вакцинация этой группы населения будет проходить только вакциной Comirnaty. Другие вакцины, которые есть в Украине, не предусматривают прививки людей моложе 18 лет.

Для иммунизации должна быть подписана декларация с семейным врачом. Вместо детей до 14 лет ее заключают родители. Это может сделать один из родителей, присутствие всей семьи не является обязательным.

— Папа или мама должны взять с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, и он получил паспорт, то подписать декларацию с выбранным врачом он может самостоятельно, — дополняют в Минздраве.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями группы, важно предоставить приоритет в вакцинации против коронавируса лицам/членам семьи, которые находятся в тесном контакте с маломобильным ребенком (лица, постоянно проживающие в одном доме с маломобильным ребенком, лица, которые непосредственно ухаживают за маломобильным ребенком).

Для этого будут использовать вакцину, которая доступна.