Пока в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные меры, однако такой вариант возможен в связи с изменением общей эпидситуацией в стране.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

— В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения, — отметил Игорь Кузин.

При этом он не назвал конкретные примеры. Однако, по его словам, точно будет рассматриваться частичное ослабление мер для людей, которые получили прививку от коронавируса.

Во время заседания Кабмина 28 июля 2021 года глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о карантинном правиле для школ — при переходе региона в желтую, оранжевую и красную зону будут работать лишь те учреждения, где прививки от коронавируса получили 80% персонала.

Также в стране пересмотрели правила пересечения границы Украины. Их ужесточили в связи с риском распространения более опасного индийского штамма коронавируса (Дельта).