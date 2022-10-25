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Ученые показали, как смартфоны могут предсказать риск смертности

25 октября 2022, 16:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

Команда ученых Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн в ходе исследования выяснила, что пассивный мониторинг активности ходьбы с помощью смартфона можно использовать для построения моделей риска для здоровья.

Сообщается, что в ходе научной работы исследователи наблюдали 100 тыс. участников, которые в течение недели носили мониторы активности с датчиками движения. 

Отмечается, что, хотя датчик на запястье люди носят не так, как смартфоны, тем не менее их показания вполне можно использовать для извлечения информации об интенсивности ходьбы.

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Таким образом ученые смогли успешно проверить прогностические модели риска смертности, используя данные о всего шести минутах устойчивой ходьбы.

Сообщается, что эквивалент скорости ходьбы, рассчитанный на основе этих пассивно собранных данных, был предиктором 5-летней смертности независимо от возраста и пола. 

Результаты показывают, что пассивные измерения с помощью датчиков движения могут достигать такой же точности, как и активные измерения скорости и темпа ходьбы, — говорят ученые.

И отмечают, что подобные методы предлагают реальный путь к национальному скринингу рисков для здоровья.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Смартфон Смерть
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