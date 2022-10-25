Команда ученых Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн в ходе исследования выяснила, что пассивный мониторинг активности ходьбы с помощью смартфона можно использовать для построения моделей риска для здоровья.

Сообщается, что в ходе научной работы исследователи наблюдали 100 тыс. участников, которые в течение недели носили мониторы активности с датчиками движения.

Отмечается, что, хотя датчик на запястье люди носят не так, как смартфоны, тем не менее их показания вполне можно использовать для извлечения информации об интенсивности ходьбы.

Сейчас смотрят

Таким образом ученые смогли успешно проверить прогностические модели риска смертности, используя данные о всего шести минутах устойчивой ходьбы.

Сообщается, что эквивалент скорости ходьбы, рассчитанный на основе этих пассивно собранных данных, был предиктором 5-летней смертности независимо от возраста и пола.

— Результаты показывают, что пассивные измерения с помощью датчиков движения могут достигать такой же точности, как и активные измерения скорости и темпа ходьбы, — говорят ученые.

И отмечают, что подобные методы предлагают реальный путь к национальному скринингу рисков для здоровья.