Команда вчених Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн під час дослідження з’ясувала, що пасивний моніторинг активності ходьби за допомогою смартфона можна використовувати для побудови моделей ризику для здоров’я.

Повідомляється, що під час наукової роботи дослідники спостерігали 100 тис. учасників, які протягом тижня носили монітори активності з датчиками руху.

Відзначається, що, хоча датчик на зап’ясті люди носять не так, як смартфони, проте їхні свідчення цілком можна використовувати для отримання інформації про інтенсивність ходьби.

Зараз дивляться

Таким чином вчені змогли успішно перевірити прогностичні моделі ризику смертності, використовуючи дані щодо лише шести хвилин стійкої ходьби.

Повідомляється, що еквівалент швидкості ходьби, розрахований на основі цих пасивно зібраних даних, був предиктором 5-річної смертності незалежно від віку та статі.

– Результати показують, що пасивні вимірювання за допомогою датчиків руху можуть досягати такої ж точності, як і активні вимірювання швидкості і темпу ходьби, — говорять вчені.

І відзначають, що подібні методи пропонують реальний шлях до національного скринінгу ризиків для здоров’я.