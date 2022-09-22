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Глубокий вдох и вспышка: найден способ измерять уровень кислорода в крови с помощью смартфона

22 сентября 2022, 11:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

В экспериментальном исследовании, проведенном учеными Вашингтонского и Калифорнийского университетов, было показано, что смартфоны способны определять уровень насыщения крови кислородом до 70%

70% — это наименьшее значение, которое должны измерять пульсоксиметры в соответствии с рекомендациями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Наши данные показывают, что смартфоны могут хорошо работать в диапазоне критических порогов, — отметил один из авторов исследования Джейсон Хоффман.

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По его словам, еще одним преимуществом измерения уровня кислорода в крови на смартфоне является то, что он есть почти у каждого.

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Чтобы собрать данные для тестирования алгоритма, исследователи попросили добровольцев надеть стандартный пульсоксиметр на один палец, а затем поместить другой палец той же руки над камерой смартфона и вспышкой.

Каждый участник вдыхал контролируемую смесь кислорода и азота, чтобы медленно снизить уровень кислорода. Процесс занял около 15 минут. В итоге ученые получили более 10 тыс. показаний уровня кислорода в крови от 61% до 100%.

По словам исследователей, это хороший первый шаг к разработке биомедицинских устройств, которым помогает машинное обучение.

Источник
MedicalXpress
Теги
аналіз крові Наукові дослідження Смартфон
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