В експериментальному дослідженні, проведеному вченими Вашингтонського і Каліфорнійського університетів, було показано, що смартфони здатні визначати рівень насичення крові киснем до 70%.

70% – це найменше значення, яке повинні вимірювати пульсоксиметри відповідно до рекомендацій Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

– Наші дані показують, що смартфони можуть добре працювати в діапазоні критичних порогів, – зазначив один з авторів дослідження Джейсон Хоффман.

За його словами, ще однією перевагою вимірювання рівня кисню в крові на смартфоні є те, що він є майже у кожного.

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Щоб зібрати дані для тестування алгоритму, дослідники попросили добровольців поставити стандартний пульсоксиметр на один палець, а потім помістити інший палець тієї ж руки над камерою смартфона та спалахом.

Кожен учасник вдихав контрольовану суміш кисню та азоту, щоб повільно знизити рівень кисню. Процес зайняв близько 15 хвилин. У результаті вчені отримали понад 10 тис. показань рівня кисню в крові від 61% до 100%.

За словами дослідників, це хороший перший крок до розробки біомедичних пристроїв, яким допомагає машинне навчання.