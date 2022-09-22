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Глибокий вдих і спалах: знайдено спосіб вимірювати рівень кисню в крові за допомогою смартфона

22 Вересня 2022, 11:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

В експериментальному дослідженні, проведеному вченими Вашингтонського і Каліфорнійського університетів, було показано, що смартфони здатні визначати рівень насичення крові киснем до 70%.

70% – це найменше значення, яке повинні вимірювати пульсоксиметри відповідно до рекомендацій Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

– Наші дані показують, що смартфони можуть добре працювати в діапазоні критичних порогів, – зазначив один з авторів дослідження Джейсон Хоффман.

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За його словами, ще однією перевагою вимірювання рівня кисню в крові на смартфоні є те, що він є майже у кожного.

Зараз дивляться

Щоб зібрати дані для тестування алгоритму, дослідники попросили добровольців поставити стандартний пульсоксиметр на один палець, а потім помістити інший палець тієї ж руки над камерою смартфона та спалахом.

Кожен учасник вдихав контрольовану суміш кисню та азоту, щоб повільно знизити рівень кисню. Процес зайняв близько 15 хвилин. У результаті вчені отримали понад 10 тис. показань рівня кисню в крові від 61% до 100%.

За словами дослідників, це хороший перший крок до розробки біомедичних пристроїв, яким допомагає машинне навчання.

Джерело
MedicalXpress
Теги
аналіз крові Наукові дослідження Смартфон
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