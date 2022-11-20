Международная команда исследователей из Таиланда, США и Канады разработала мРНК-вакцину против Covid-19, которую можно безопасно хранить в холодильнике до трех месяцев перед использованием. Команда назвала препарат ChulaCov19.

— Из 172 вакцин против Covid-19, 40 основаны на РНК. Наиболее известные вакцины были разработаны компаниями Pfizer и Moderna, и обе доказали свою эффективность в предотвращении серьезных симптомов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе вакцины также можно хранить в холодильнике, хотя максимальное время сильно различается. Вакцину Pfizer можно хранить в течение 10 недель, а вакцину Moderna — всего 30 дней.

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Для более длительного периода времени оба должны быть заморожены при очень низких температурах: Pfizer — при -60°C и -15°C — для Moderna.

По мнению ученых, эти требования представляют собой значительные препятствия для использования препаратов в странах третьего мира. Поэтому исследователи увеличили время охлаждения своей вакцины до трех месяцев.

Новая вакцина ChulaCov19 была изготовлена ​​по тому же принципу, что и вакцины Moderna и Pfizer: мРНК используется для того, чтобы заставить организм вырабатывать шиповидные белки Covid-19.

Испытания ChulaCov19 показали, что она столь же эффективна, как Moderna и Pfizer.

Новая вакцина в настоящее время находится на второй фазе клинических испытаний.