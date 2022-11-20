Міжнародна команда дослідників з Таїланду, США та Канади розробила мРНК-вакцину проти Covid-19, яку можна безпечно зберігати в холодильнику до трьох місяців перед використанням. Команда назвала препарат ChulaCov19.

– З 172 вакцин проти Covid-19, 40 засновані на РНК. Найбільш відомі вакцини були розроблені компаніями Pfizer і Moderna, і обидві довели свою ефективність у запобіганні серйозних симптомів, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обидві вакцини також можна зберігати в холодильнику, хоча максимальний час сильно різниться. Вакцину Pfizer можна зберігати протягом 10 тижнів, а вакцину Moderna — лише 30 днів.

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Для більш тривалого періоду часу обидва повинні бути заморожені при дуже низьких температурах: Pfizer – при -60°C і -15°C – для Moderna.

На думку вчених, ці вимоги являють собою значні перешкоди для використання препаратів в країнах третього світу. Тому дослідники збільшили час охолодження своєї вакцини до трьох місяців.

Нова вакцина ChulaCov19 була виготовлена за тим же принципом, що і вакцини Moderna і Pfizer: мРНК використовується для того, щоб змусити організм виробляти шиповидні білки Covid-19.

Випробування ChulaCov19 показали, що вона настільки ж ефективна, як Moderna і Pfizer.

Нова вакцина наразі знаходиться на другій фазі клінічних випробувань.