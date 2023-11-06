Специалисты Американской кардиологической ассоциации назвали восемь мер здравоохранения, которые могут замедлить старение организма на шесть лет.

Восемь мер против старения

По мнению американских экспертов, контроль массы тела, уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления при поддержании здорового режима сна и питания, регулярная физическая активность и отказ от курения могут замедлить старение примерно на шесть лет.

Исследование показывает, что соблюдение этих мер способствует хорошему здоровью сердца, что в свою очередь может замедлить темпы биологического старения на срок до шести лет.

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Результаты, основанные на данных более чем 6 500 взрослых со средним возрастом 47 лет, представлены на конференции научных сессий Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Филадельфии.

Здоровье сердца и возраст

Исследователи заявили, что люди с лучшим сердечно-сосудистым здоровьем были примерно на шесть лет моложе биологически (те темпы, с которыми они стареют за каждый год жизни), чем их фактический возраст.

Например, средний фактический возраст людей с хорошим здоровьем сердца составлял 41 год, однако их средний биологический возраст — 36 лет. А средний фактический возраст тех, у кого было плохое сердечно-сосудистое здоровье, составлял 53 года, хотя их средний биологический возраст — 57 лет.

По словам ученых, результаты помогают понять связь между хронологическим и биологическим возрастом, а также то, как следование привычкам здорового образа жизни может помочь жить дольше.