ВИЧ в Украине. Сколько людей болеет и где живет больше всего инфицированных

Сейчас в Украине около 257 тыс. человек живут с диагнозом ВИЧ. Благодаря наличию эффективного лечения болезни удается противостоять, однако до сих пор каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.

Об этом во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2021 года сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Эпидемия географически неоднородна. Больше всего ее бремя испытывают юго-восточные области – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая, – уточнил Виктор Ляшко.

По его словам, стратегия борьбы с ВИЧ в Украине — своевременное диагностирование болезни и лечение людей с диагнозом.

— Благодаря совместным усилиям медицинских учреждений и общественных организаций даже в условиях карантинных ограничений в прошлом году 2,5 млн человек обследовались на ВИЧ, у 19 тыс. был обнаружен ВИЧ и 18 тыс. начали лечение, — добавил министр.

С наличием доступа к лечению количество смертей в мире и стране от этой болезни снизилось, однако в течение прошлого года 2,5 тыс. человек с ВИЧ умерли.

— Основная причина таких последствий – поздняя диагностика болезни. Несмотря на все наши усилия, у каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа, — уточнил Виктор Ляшко.

По его словам, очень важно своевременно тестироваться на ВИЧ. Сделать тест можно бесплатно у семейного врача, в любом учреждении здравоохранения и в пунктах тестирования неправительственных организаций.