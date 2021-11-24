Никто из нас не застрахован от инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами. Большое количество вирусов окружает нас каждый день. В то же время эти заболевания не имеют никаких специфических симптомов. Человек может годами жить и не догадываться, что болеет.

Кроме того, вокруг этой темы существует много ошибочных мнений. Поэтому мы хотим помочь вам проверить свои знания. Факты ICTV подготовили тест о мифах о ВИЧ и вирусных гепатитах.

С 22 по 28 ноября проходит вторая Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты, цель которой — напомнить о важности своевременного выявления ВИЧ и гепатитов.

В этом году кампания будет проходить на пяти континентах более чем в 40 странах мира. Украина присоединилась к этому процессу. Неделя тестирования в Украине проходит при поддержке самой большой пациентской организации страны БО 100% жизни.

— Тестироваться на ВИЧ и вирусные гепатиты — крайне важно. Человек может годами не знать, что живет с вирусом ВИЧ или гепатита. Только анализ может выявить опасный для жизни человека вирус, — говорит семейный врач Медицинского центра крупнейшей пациентской организации

БО 100% Жизни Дмитрий Скиргико.

По его словам, не стоит бояться тестирования, ведь оно позволяет подтвердить заболевание и вовремя начать лечение, которое бесплатно и доступно каждому. Лечение позволит взять вирусы под контроль, поэтому человек продолжит жить своей обычной жизнью.

Глава крупнейшей пациентской организации БО 100% Жизни Дмитрий Шерембей утверждает, что в Украине около миллиона человек не знают, что у них гепатит С. Каждый третий ВИЧ-положительный украинец не догадывается о своем статусе.

— Это печально осознавать, особенно, когда мы понимаем, что эти болезни поддаются контролю. Гепатит излечим более чем в 90% случаев. ВИЧ — хроническая болезнь, но благодаря лечению можно жить, не теряя в качестве жизни. Я могу это утверждать как человек, который поборол гепатит и контролирует ВИЧ, — добавил он.

Тестирование жизненно важно для начала лечения и остановки передачи болезни.

С 22 по 28 ноября состоится вторая Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты. Его цель – привлечь внимание общественности к важности своевременного выявления этих опасных заболеваний.

Инициатором мероприятия является крупнейшая франкофонная Коалиция Coalition PLUS, которая работает в более чем 50 странах мира и объединяет около 100 организаций.

В 2020 году к ней присоединилась крупнейшая пациентская организация БО 100% Жизни, которая ставит целью улучшение доступности лечения ВИЧ и гепатитов. Именно БО 100% Жизни стала официальным провайдером Международной недели тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты в Украине.

Подробнее о ВИЧ и вирусных гепатитах и как их можно обнаружить — читайте в нашем материале.