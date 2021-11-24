Ніхто з нас не застрахований від інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами. Велика кількість вірусів оточує нас кожного дня. Водночас ці захворювання не мають жодних специфічних симптомів. Людина може роками жити й не здогадуватися, що хворіє.

Крім того, навколо цієї теми існує багато помилкових думок. Тому ми хочемо допомогти вам перевірити свої знання з цієї теми. Факти ICTV підготували тест про міфи про ВІЛ та вірусні гепатити.

Із 22 до 28 листопада триває другий Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, мета якого – нагадати про важливість вчасного виявлення ВІЛ та гепатитів.

Цьогоріч кампанія проходить на п’яти континентах у понад 40 країнах світу. Україна долучилася до цього процесу. Тиждень тестування в Україні відбувається за підтримки найбільшої пацієнтської організації країни БО 100% Життя.

– Тестуватися на ВІЛ та вірусні гепатити – вкрай важливо. Людина може роками не знати, що живе з вірусом ВІЛ чи гепатиту. Лише аналіз може виявити небезпечний для життя людини вірус, – говорить сімейний лікар Медичного центру найбільшої пацієнтської організації

БО 100 % Життя Дмитро Скіргіко.

За його словами, не варто боятися тестування, адже воно дає змогу підтвердити захворювання та вчасно розпочати лікування, яке є безкоштовним та доступним кожному. Лікування дасть змогу взяти віруси під контроль, і людина продовжить жити своїм звичайним життям.

Голова найбільшої пацієнтської організації БО 100% Життя Дмитро Шерембей стверджує, що в Україні близько мільйона людей не знають, що мають гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не здогадується про свій статус.

– Це сумно усвідомлювати, особливо, коли ми розуміємо, що ці хвороби можна контролювати. Гепатит виліковний у понад 90% випадків. ВІЛ – хронічна хвороба, але завдяки лікуванню можна жити, не втрачаючи в якості життя. Я можу це стверджувати як людина, що поборола гепатит і контролює ВІЛ, – додав він.

Тестування життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання.

Із 22 до 28 листопада проходить другий Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Його мета – привернути увагу громадськості до важливості вчасного виявлення цих небезпечних захворювань.

Ініціатором заходу є найбільша франкофонна Коаліція Coalition PLUS, яка працює у понад 50 країнах світу і об’єднує близько 100 організацій.

У 2020 році до неї долучилася найбільша пацієнтська організація БО 100% Життя, яка ставить за мету покращення доступності лікування ВІЛ та гепатитів. Саме БО 100% Життя стала офіціальним провайдером Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити в Україні.

Детальніше про ВІЛ та вірусні гепатити і як їх можна виявити – читайте в нашому матеріалі.