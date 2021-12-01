ВІЛ в Україні. Скільки людей хворіє та де живе найбільше інфікованих

Нині в Україні близько 257 тис. осіб живуть з діагнозом ВІЛ. Завдяки наявності ефективного лікування хворобі вдається протистояти, проте й досі кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.

Про це у Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1 грудня 2021 року повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Епідемія географічно неоднорідна. Найбільше її тягар відчувають південно-східні області – Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька, – уточнив Віктор Ляшко.

За його словами, стратегія боротьби з ВІЛ в Україні полягає у своєчасному діагностуванні хвороби та лікуванні людей з діагнозом.

– Завдяки спільним зусиллям медичних закладів та громадських організацій навіть в умовах карантинних обмежень минулого року 2,5 млн людей обстежились на ВІЛ, у 19 тис. було виявлено ВІЛ та 18 тис. розпочали лікування, – додав міністр.

Через доступ до лікування кількість смертей у світі та країні від цієї хвороби знизилася, проте все-таки протягом минулого року 2,5 тис. людей з ВІЛ померли.

– Основна причина таких наслідків – пізня діагностика хвороби. Попри всі наші зусилля, у кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекцію було виявлено вже на стадії СНІДу, – уточнив Віктор Ляшко.

За його словами, надзвичайно важливо вчасно тестуватися на ВІЛ. Зробити тест можна безкоштовно у сімейного лікаря, у будь-якому закладі охорони здоров’я та в пунктах тестувань неурядових організацій.