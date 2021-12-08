ВИЧ в Украине: сколько случаев выявили за год и когда будет вакцина

В Украине за 2021 год выявили около 15 тыс. новых случаев ВИЧ-инфицирования. В стране фиксируется улучшение ситуации с этим заболеванием.

Об этом заявила директор фонда Елены Пинчук АнтиСПИД Ольга Руднева.

– Это неплохой результат, мы идем на уменьшение, – отметила Ольга Руднева.

В то же время детей среди них единицы.

– Проблема передачи от матери к ребенку практически решена в Украине, не до конца, но почти, – добавила она.

Спикер рассказала о перспективе создания вакцины против вируса иммунодефицита человека.

– Я думаю, года два-три у нас есть. Мы очень на это надеемся, но сегодня есть лечение, – рассказала директор фонда.

По ее словам, остановить СПИД на уровне государства можно, выделяя средства на профилактику и информационные кампании.

Каждый человек может защитить себя, соблюдая три базовых правила:

использование презерватива во время секса;

проверка в салонах одноразовых инструментов;

отказ от использования инъекционных наркотиков.

В то же время важно тестироваться на ВИЧ раз в год, это позволяет своевременно выявить заболевание и начать лечение.