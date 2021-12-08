ВІЛ в Україні: скільки випадків виявили за рік та коли буде вакцина

В Україні за 2021 рік виявили близько 15 тис. нових випадків ВІЛ-інфікування. У країні фіксується поліпшення ситуації з цим захворюванням.
Про це заявила директорка фонду Олени Пінчук АнтиСНІД Ольга Руднєва.
– Це непоганий результат, ми йдемо на зменшення, – зазначила Ольга Руднєва.
Водночас дітей серед них одиниці.
– Проблема передачі від матері до дитини практично вирішена в Україні, не до кінця, але майже, – додала вона.
Спікер розповіла про перспективу створення вакцини проти вірусу імунодефіциту людини.
– Я думаю, роки два-три у нас є. Ми дуже на це сподіваємося, але сьогодні є лікування, – розповіла директорка фонду.
За її словами, зупинити СНІД на рівні держави можна, виділяючи кошти на профілактику та на інформаційні кампанії.
Кожна ж людина може захистити себе, дотримуючись трьох базових правил:
- використання презервативу під час сексу;
- перевірка у салонах одноразових інструментів;
- відмова від використання ін’єкційних наркотиків.
Водночас важливо тестуватися на ВІЛ раз на рік, це дає змогу вчасно виявити захворювання та розпочати лікування.