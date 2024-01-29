На Ривненщине продолжается строительство нового корпуса лечебно-реабилитационного центра. Здесь будут оказывать помощь пациентам с тяжелыми черепно-мозговыми и спинальными травмами.

Заведение, на базе которого возводят новый корпус, сейчас среди ключевых в Украине, где выхаживают защитников с такими тяжелыми травмами. Здесь есть все необходимое современное оборудование, а вот места стало мало. Потому что количество пациентов растет.

Крыли артой и минометами

— Я привыкаю к себе, привыкаю к тому, что со мной случилось, но ни на мгновение не пожалел, что пошел защищать свою страну, — говорит Ярослав, один из пациентов медучреждения.

Ярослав из Сумской области, сейчас ему 23 года. Защищать Украину в начале вторжения пошел добровольцем. В составе 36-й бригады морской пехоты выполнял задачи в зоне боевых действий в Запорожье. Во время одного из таких боевых выходов и получил тяжелое ранение.

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— Мы ехали на штурм, а в одной из посадок засела вражеская группа. Мы пытались их выбить, а нас они обильно крыли минометами, артиллерией. Один из снарядов прилетел прямо возле меня. Осколок попал мне в позвоночник. И все. Я совсем не мог двигаться. Ничего не чувствовал, — рассказывает боец.

Ярослав вызвал эвакуационную бригаду. Парня доставали под плотными обстрелами, но таки удалось спасти ему жизнь.

С тех пор за его здоровье и возможность снова ходить борются медики. Сейчас он пациент Ривненского областного госпиталя для ветеранов войны, здесь проходит курс реабилитации. Рядом с ним жена.

— Станет ли он на ноги, на самом деле, зависит именно от Ярослава. А медики свое дело сделают. Здесь главное очень этого хотеть и быть сильным. И выполнять все упражнения, чтобы разработать ноги. Креслом колесным он быстро научился пользоваться, поэтому верю, что у него все получится. А я поддержу, — говорит жена Татьяна.

Не давали шансов на жизнь

Среди пациентов реабилитационного центра и Николай с Ривненщины. До войны 23-летний парень работал в супермаркете, но когда началось вторжение — пошел защищать Украину.

Воевал вблизи Роботино Запорожской области. Говорит, там была едва ли не самая горячая точка на линии фронта. И именно там получил ранения.

— Там был ад, настоящий ад. Наши позиции накрыли Градами. Мне осколок прилетел в каску, продавило череп и проломило. Врачи сначала совсем не давали шансов на выживание. Но вот я жив, я здесь, работаю над собой, занимаюсь лечебным спортом. И все будет хорошо, — говорит Николай.

С Николаем, как и с остальными пациентами, которые имеют тяжелые черепно-мозговые и травмы позвоночника, здесь работает целая мультидисциплинарная команда специалистов.

В этом госпитале берутся за самых сложных пациентов. Имеют отделение на сотню коек. Но сейчас этого уже мало. Потому что количество пострадавших в результате войны значительно больше. Поэтому начали строительство нового корпуса реабилитационного центра, открытия которого ждут и раненые бойцы, и медики.

— Строительство реабилитационного центра не останавливаем даже зимой. Потому что понимаем его важность. К проекту мы подошли согласно современным требованиям безопасности, — говорит заместитель директора департамента по вопросам строительства Ривненской ОГА Василий Мельник.

Предусмотрели в новом центре и противорадиационное укрытие, которое будет иметь двойное назначение. Там разместят и операционные, и помещения для телемедицины, где специалисты смогут консультироваться с иностранными коллегами.

Строительство нового реабилитационного центра обойдется государству почти в 1,3 млрд грн. Работа активно продолжается. Здесь сосредоточат все, что необходимо для высококвалифицированного восстановления наших защитников со сложными травмами, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов.

Завершить строительство нового современного корпуса планируют до конца года.

— Мы будем внедрять здесь новые методы лечения спинальной травмы, это, в частности, инвазивная и неинвазивная стимуляция спинного мозга. Также предусмотрена лаборатория стволовых клеток, где будем применять новейшие технологии в лечении травм спинного мозга, — отметил руководитель Ривненского областного госпиталя ветеранов войны Андрей Бурачик.

А еще в госпитале открыли первую в Украине мастерскую колесных кресел. Здесь учат людей с инвалидностью пользоваться средствами, которые помогают им двигаться. Установили специальную полосу препятствий, чтобы они привыкли к повседневной жизни в быту и на улице.

Пациенты, которые ее уже испытывают, признают — учиться непросто, но давать себе самому совет будет проще. С такими навыками можно стать более самостоятельным. Пациентов здесь обеспечивают в зависимости от потребности и колесными креслами, и костылями.

Поэтому в заведении есть все необходимое для того, чтобы максимально восстановить наших защитников. Главное, что для этого есть большое желание как у медиков, так и у их пациентов, которые мужественно защищали свою страну от оккупантов.

Фото: Екатерина Курбанова