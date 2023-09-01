Старшая медсестра Британского кардиологического фонда (BHF) Хлоя Макартур в комментарии популярному онлайн-изданию подробно рассказала, как правильно пользоваться дефибриллятором.

— Если кто-то рядом с вами теряет сознание, не реагирует и не дышит, скорее всего, у него остановка сердца. Это отличается от сердечного приступа, при котором человек остается в сознании, — отметила Макартур.

По словам профессионала, если не принять срочные меры, остановка сердца может вскоре стать смертельной, поэтому важно знать, что делать в этой ситуации, если под рукой оказался дефибриллятор.

Дефибриллятор — это устройство, которое может перезапустить сердце и вернуть его нормальному ритму.

Инструкция пользования дефибриллятором:

первое, что вы должны предпринять, это начать сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца), чтобы не терять драгоценные минуты;

к ак только у вас появится дефибриллятор, откройте его и включите. Устройство будет говорить с вами, поэтому внимательно слушайте инструкции;

вам следует снять липкие подушечки и положить их на грудь человека, н а колодках будет четкая иллюстрация, показывающая, куда они идут;

затем устройство попросит вас прекратить сердечно-легочную реанимацию ( СЛР ) , чтобы прочитать сердечный ритм, а затем решит, необходим ли разряд;

если разряд будет необходим, устройство попросит перестать прикасаться к человеку;

е сли это полуавтоматический дефибриллятор, вас попросят нажать кнопку разряда;

е сли вы используете полностью автоматизированный дефибриллятор, он автоматически нанесет разряд;

машина может попросить вас продолжить СЛР , которую следует делать до тех пор, пока вы не увидите признаки жизни или пока кто-то не сможет заменить вас;

е сли человек пришел в сознание, его необходимо перевести в положение для восстановления до прибытия экстренных служб.

Держите электроды на месте и внимательно наблюдайте за человеком на случай, если вам понадобится возобновить СЛР, добавила Макартур.

Источник: Express