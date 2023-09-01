Старша медсестра Британського кардіологічного фонду (BHF) Хлоя Макартур у коментарі популярному онлайн-виданню детально розповіла, як правильно користуватися дефібрилятором.

– Якщо хтось поруч із вами непритомніє, не реагує і не дихає, найімовірніше, у нього зупинка серця. Це відрізняється від серцевого нападу, за якого людина залишається при свідомості, – зазначила Макартур.

За словами професіонала, якщо не вжити термінових заходів, зупинка серця може незабаром стати смертельною, тому важливо знати, що робити в цій ситуації, якщо під рукою опинився дефібрилятор.

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Дефібрилятор – це пристрій, який може перезапустити серце і повернути його до нормального ритму.

Інструкція користування дефібрилятором:

перше, що ви повинні зробити, це почати серцево-легеневу реанімацію (закритий масаж серця), щоб не втрачати дорогоцінні хвилини;

щойно у вас з’явиться дефібрилятор, відкрийте його і увімкніть. Пристрій буде говорити з вами, тому уважно слухайте інструкції;

вам слід зняти липкі подушечки і покласти їх на груди людини, на колодках буде чітка ілюстрація, що показує, куди вони йдуть;

потім пристрій попросить вас припинити серцево-легеневу реанімацію (СЛР), щоб прочитати серцевий ритм, а потім вирішить, чи необхідний розряд;

якщо розряд буде необхідний, пристрій попросить перестати торкатися до людини;

якщо це напівавтоматичний дефібрилятор, вас попросять натиснути кнопку розряду;

якщо ви використовуєте повністю автоматизований дефібрилятор, він автоматично нанесе розряд;

машина може попросити вас продовжити СЛР, яку слід робити доти, доки ви не побачите ознаки життя або доки хтось не зможе замінити вас;

якщо людина прийшла до тями, її необхідно перевести в положення для відновлення до прибуття екстрених служб.

Тримайте електроди на місці й уважно спостерігайте за людиною на випадок, якщо вам знадобиться відновити СЛР, додала Макартур.

Джерело: Express