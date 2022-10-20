Команда ученых Принстонского института неврологии в ходе исследования показала, что предшествующие стрессовые события могут помочь повысить устойчивость к ним.

Сообщается, что в ходе научного эксперимента ученые поместили маленьких мышей в непосредственной близости от более крупных агрессивных сородичей, и обнаружили, что проявление защитного поведения предсказывало способность мышей сохранять устойчивость после стрессового события.

Кроме того, команда обнаружила, что, активируя дофамин, когда мыши сопротивлялись, они могли еще больше повысить устойчивость.

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— Мыши поворачивались к агрессору, выбрасывали лапы, прыгали на него и просто не сдавались. Я подумала, вау, в мозгах этих парней происходит что-то очень интересное и может быть ключом к устойчивости, — отметила автор исследования Линдси Уиллмор.

Сообщается также, что мыши, которые не защищались, в конечном итоге демонстрировали депрессивное поведение.

Нам нужно подумать о том, как помочь людям, которые кажутся более восприимчивыми, справляться со стрессами этого мира, отмечают ученые, и выражают намерение продолжить исследования.