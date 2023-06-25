Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Всмятку, вкрутую или омлет: семейный врач рассказала, какие яйца более полезные

25 июня 2023, 15:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
яйця
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какой способ приготовления яиц с точки зрения медиков считается самым полезным.

— Наверное уже общеизвестно, что сваренные вкрутую яйца — отличный источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Кроме того, такие яйца можно считать безопасными благодаря термической обработке, — объяснила врач.

Что же касается степени полезности, то, по словам Людмилы Сердюк, в этом смысле предпочтительнее яйца всмятку, мешочек или яйцо-пашот. По мнению ученых, белок в таких яйцах легче усваивается, а аминокислоты более сохранены из-за меньшего воздействия температуры.

Читайте также:
яйцяЭксперт рассказала, как яйца помогают убрать жир на животе и сколько их нужно съедать

На второе место в этом своеобразном рейтинге можно поставить яйца сваренные вкрутую и сырые.

На третьем месте — омлет, особенно тот, который приготовлен в духовке или на сковороде под плотно закрытой крышкой и на маленьком огне

И замыкает этот перечень любимая многими яичница. Она не так полезна из-за повышенного количества продуктов распада под воздействием высокой температуры.

Теги
Здоровое питание поради лікаря яйця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь