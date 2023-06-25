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Всмятку, вкруту чи омлет: сімейна лікарка розповіла, які яйця корисніші

25 Червня 2023, 15:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
яйця
Джерело: Pixabay

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, який спосіб приготування яєць з точки зору медиків вважається найкориснішим.

– Напевно вже загальновідомо, що зварені круто яйця – чудове джерело білка, корисних жирів, вітамінів і мінералів. Крім того, такі яйця можна вважати безпечними завдяки термічній обробці, – пояснила лікарка.

Що ж стосується ступеня корисності, то, за словами Людмили Сердюк, у цьому сенсі кращими є яйця зварені не вкруту, мішечок або яйце-пашот. На думку вчених, білок у таких яйцях легше засвоюється, а амінокислоти більш збережені через менший вплив температури.

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На друге місце в цьому своєрідному рейтингу можна поставити яйця зварені вкруту і сирі.

На третьому місці – омлет, особливо той, що приготований у духовці або на сковорідці під щільно закритою кришкою та на маленькому вогні.

І замикає цей перелік улюблена багатьма яєчня. Вона не така корисна через підвищену кількість продуктів розпаду під впливом високої температури.

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Здорове харчування поради лікаря яйця
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