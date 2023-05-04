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Случаи колоректального рака у молодых увеличились в два раза: ранние признаки болезни

4 мая 2023, 10:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета определили четыре важных признака, которые сигнализируют о повышенном риске раннего развития колоректального рака.

По словам исследователей, эти красные флажки могут быть ключом к более раннему выявлению и диагностике колоректального рака у молодых людей, среди которых случаи смертельно опасной патологии за последние годы увечились в два раза.

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Изучая обезличенные данные медицинского страхования более чем 5 тыс. пациентов с ранним началом колоректального рака (возникает до того, как человеку исполнится 50 лет), исследователи обнаружили, что в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза наблюдаются:

  • боль в животе;
  • ректальное кровотечение;
  • диарея;
  • железодефицитная анемия.

Ученые утверждают, что наличие одного из симптомов почти удваивает риск, наличие двух симптомов увеличивает риск более чем в 3,5 раза, а наличие трех и более повышает риск более чем в 6,5 раза.

Выявление ранних признаков болезни может снизить потребность в более агрессивном лечении, улучшить качество жизни пациентов и показатели выживаемости, уверены исследователи.

Источник
MedicalXpress
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