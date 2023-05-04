Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета определили четыре важных признака, которые сигнализируют о повышенном риске раннего развития колоректального рака.

По словам исследователей, эти красные флажки могут быть ключом к более раннему выявлению и диагностике колоректального рака у молодых людей, среди которых случаи смертельно опасной патологии за последние годы увечились в два раза.

Изучая обезличенные данные медицинского страхования более чем 5 тыс. пациентов с ранним началом колоректального рака (возникает до того, как человеку исполнится 50 лет), исследователи обнаружили, что в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза наблюдаются:

боль в животе;

ректальное кровотечение;

диарея;

железодефицитная анемия.

Ученые утверждают, что наличие одного из симптомов почти удваивает риск, наличие двух симптомов увеличивает риск более чем в 3,5 раза, а наличие трех и более повышает риск более чем в 6,5 раза.

Выявление ранних признаков болезни может снизить потребность в более агрессивном лечении, улучшить качество жизни пациентов и показатели выживаемости, уверены исследователи.