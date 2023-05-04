Учені з Медичної школи Вашингтонського університету визначили чотири важливі ознаки, які сигналізують про підвищений ризик раннього розвитку колоректального раку.

За словами дослідників, ці червоні прапорці можуть бути ключем до більш раннього виявлення та діагностики колоректального раку у молодих людей, серед яких випадки смертельно небезпечної патології за останні роки зросли вдвічі.

Читайте також: Проводили дослідження і випадково виявили новий орган в тілі людини

Вивчаючи знеособлені дані медичного страхування більш ніж 5 тис. пацієнтів з раннім початком колоректального раку (виникає до того, як людині виповниться 50 років), дослідники виявили, що в період від трьох місяців до двох років до постановки діагнозу спостерігаються:

біль у животі;

ректальна кровотеча;

діарея;

залізодефіцитна анемія.

Науковці стверджують, що наявність одного із симптомів майже подвоює ризик, наявність двох симптомів збільшує ризик більш ніж у 3,5 раза, а наявність трьох і більше підвищує ризик більш ніж у 6,5 раза.

Виявлення ранніх ознак хвороби може знизити потребу в агресивнішому лікуванні, поліпшити якість життя пацієнтів і показники виживання, впевнені дослідники.