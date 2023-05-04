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Випадки колоректального раку в молодих збільшилися вдвічі: ранні ознаки хвороби

4 Травня 2023, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Учені з Медичної школи Вашингтонського університету визначили чотири важливі ознаки, які сигналізують про підвищений ризик раннього розвитку колоректального раку.

За словами дослідників, ці червоні прапорці можуть бути ключем до більш раннього виявлення та діагностики колоректального раку у молодих людей, серед яких випадки смертельно небезпечної патології за останні роки зросли вдвічі.

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Вивчаючи знеособлені дані медичного страхування більш ніж 5 тис. пацієнтів з раннім початком колоректального раку (виникає до того, як людині виповниться 50 років), дослідники виявили, що в період від трьох місяців до двох років до постановки діагнозу спостерігаються:

  • біль у животі;
  • ректальна кровотеча;
  • діарея;
  • залізодефіцитна анемія.

Науковці стверджують, що наявність одного із симптомів майже подвоює ризик, наявність двох симптомів збільшує ризик більш ніж у 3,5 раза, а наявність трьох і більше підвищує ризик більш ніж у 6,5 раза.

Виявлення ранніх ознак хвороби може знизити потребу в агресивнішому лікуванні, поліпшити якість життя пацієнтів і показники виживання, впевнені дослідники.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Онкологія Поради
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