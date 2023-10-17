Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предложило запретить продукты для выпрямления волос, которые содержат или выделяют формальдегид.

Это произошло спустя более десяти лет после того, как эксперты косметической промышленности объявили эти продукты небезопасными.

По словам представителей FDA, исследования доказали, что частое использование химических выпрямителей для волос связано с возможным увеличением риска развития рака матки или рака эндометрия.

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Другие исследования связали выпрямители и краски для волос с развитием рака молочной железы и яичников.

Отмечается, что работники, например, бальзамировщики, которые подвергаются воздействию высоких уровней формальдегида, имеют более высокий уровень заболеваемости миелолейкемией и другими редкими видами рака.

В FDA объяснили, что немедленными реакциями на формальдегид могут быть раздражение глаз и горла, кашель, свистящее дыхание или боль в груди. Хронические или долгосрочные проблемы включают частые головные боли, астму, раздражение кожи и аллергические реакции.

Предлагаемое агентством правило запретит формальдегид и другие выделяющие формальдегид химические вещества в продуктах для выпрямления и разглаживания волос, продаваемых в Соединенных Штатах. Планируемая дата запрета — апрель 2024 года.