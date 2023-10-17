Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Высокий риск рака матки: FDA планирует запретить средства для волос с формальдегидом

17 октября 2023, 14:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
волосся
Источник: Pexels

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предложило запретить продукты для выпрямления волос, которые содержат или выделяют формальдегид.

Это произошло спустя более десяти лет после того, как эксперты косметической промышленности объявили эти продукты небезопасными.

По словам представителей FDA, исследования доказали, что частое использование химических выпрямителей для волос связано с возможным увеличением риска развития рака матки или рака эндометрия. 

Сейчас смотрят
Читайте также:
Высокий риск рака матки: FDA планирует запретить средства для волос с формальдегидомКак правильно выбрать кондиционер для волос: трихолог рассказала основные аспекты

Другие исследования связали выпрямители и краски для волос с развитием рака молочной железы и яичников. 

Отмечается, что работники, например, бальзамировщики, которые подвергаются воздействию высоких уровней формальдегида, имеют более высокий уровень заболеваемости миелолейкемией и другими редкими видами рака. 

В FDA объяснили, что немедленными реакциями на формальдегид могут быть раздражение глаз и горла, кашель, свистящее дыхание или боль в груди. Хронические или долгосрочные проблемы включают частые головные боли, астму, раздражение кожи и аллергические реакции.

Предлагаемое агентством правило запретит формальдегид и другие выделяющие формальдегид химические вещества в продуктах для выпрямления и разглаживания волос, продаваемых в Соединенных Штатах. Планируемая дата запрета — апрель 2024 года.

Источник
NYT
Теги
волосся заборона Красота Наукові дослідження Онкология США
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь