Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) запропонувало заборонити продукти для випрямлення волосся, які містять або виділяють формальдегід.

Це сталося через понад десять років після того, як експерти косметичної промисловості оголосили ці продукти небезпечними.

За словами представників FDA, дослідження довели, що часте використання хімічних випрямлячів для волосся пов’язане з можливим збільшенням ризику розвитку раку матки або раку ендометрія.

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Інші дослідження пов’язали випрямлячі та фарби для волосся з розвитком раку молочної залози та яєчників.

Зазначається, що працівники, наприклад, бальзамувальники, які піддаються впливу високих рівнів формальдегіду, мають вищий рівень захворюваності на мієлолейкемію та інші рідкісні види раку.

У FDA пояснили, що негайними реакціями на формальдегід можуть бути подразнення очей і горла, кашель, свистяче дихання або біль у грудях. Хронічні або довгострокові проблеми включають часті головні болі, астму, подразнення шкіри та алергічні реакції.

Пропоноване агентством правило заборонить формальдегід та інші хімічні речовини, що виділяють формальдегід, у продуктах для випрямлення і розгладження волосся, що продаються в Сполучених Штатах. Запланована дата заборони – квітень 2024 року.