Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Как повысить давление без лекарств: точечный массаж при гипотонии

5 ноября 2022, 12:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Как повысить давление без лекарств: точечный массаж при гипотонии
Источник: Pexels

Кровяное давление считается пониженным, если падает ниже 100 мм рт. ст.

Симптомы пониженного давления:

  • головокружение
  • слабость
  • возможна потеря сознания.

Гипотония может возникать иногда, а может носить постоянный характер и держаться в течение дня, например.

Сейчас смотрят

Есть еще и особая форма пониженного давления: ортостатическая гипотензия, когда давление снижается резко при изменении положения тела. То есть, если человек сидел или лежал, потом резко встал, а в глазах потемнело.

Такое состояние часто встречается в подростковом возрасте, когда организм быстро растет, а сердце не успевает за ростом тела.

Обычно с взрослением это проходит, но есть люди, всю жизнь живущие с пониженным давлением, и эта проблема сопровождает их всегда.

Артерии и сердце в китайской медицине относятся к огненной стихии. Также сюда входят вены, тонкий кишечник, мозг.

С точки зрения китайской медицины, гипотония – это дефицит энергии Ци. В механизме возникновения болезни задействованы селезенка и почки. Если селезенка слабая и пустая, она не может транспортировать чистый ян вверх. В результате получается мало энергии Ци и крови.

Для улучшения состояния массируйте точку на руке, которую можно определить следующим образом: положите три пальца правой руки на запястье левой с внутренней стороны. Нужная точка Neiguan расположена у первой фаланги указательного пальца, лежащего на запястье.

Читайте также:
Как повысить давление без лекарств: точечный массаж при гипотонииКак повысить давление в домашних условиях

Нажимайте на нее в течение двух-трех минут несколько раз в день.

Источник: Павел Ким

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь