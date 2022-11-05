Кровяное давление считается пониженным, если падает ниже 100 мм рт. ст.

Симптомы пониженного давления:

головокружение

слабость

возможна потеря сознания.

Гипотония может возникать иногда, а может носить постоянный характер и держаться в течение дня, например.

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Есть еще и особая форма пониженного давления: ортостатическая гипотензия, когда давление снижается резко при изменении положения тела. То есть, если человек сидел или лежал, потом резко встал, а в глазах потемнело.

Такое состояние часто встречается в подростковом возрасте, когда организм быстро растет, а сердце не успевает за ростом тела.

Обычно с взрослением это проходит, но есть люди, всю жизнь живущие с пониженным давлением, и эта проблема сопровождает их всегда.

Артерии и сердце в китайской медицине относятся к огненной стихии. Также сюда входят вены, тонкий кишечник, мозг.

С точки зрения китайской медицины, гипотония – это дефицит энергии Ци. В механизме возникновения болезни задействованы селезенка и почки. Если селезенка слабая и пустая, она не может транспортировать чистый ян вверх. В результате получается мало энергии Ци и крови.

Для улучшения состояния массируйте точку на руке, которую можно определить следующим образом: положите три пальца правой руки на запястье левой с внутренней стороны. Нужная точка Neiguan расположена у первой фаланги указательного пальца, лежащего на запястье.

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Нажимайте на нее в течение двух-трех минут несколько раз в день.

Источник: Павел Ким