Кров’яний тиск вважається зниженим, якщо падає нижче 100 мм рт. ст.

Симптоми зниженого тиску:

запаморочення

слабкість

можлива втрата свідомості.

Гіпотонія може виникати інколи, а може мати постійний характер і триматися протягом дня, наприклад.

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Є ще й особлива форма зниженого тиску: ортостатична гіпотензія, коли тиск знижується різко при зміні положення тіла. Тобто, якщо людина сиділа або лежала, потім різко встала, а в очах потемніло.

Такий стан часто зустрічається у підлітковому віці, коли організм швидко росте, а серце не встигає за зростанням тіла.

Зазвичай з дорослішанням це проходить, але є люди, які все життя живуть зі зниженим тсиком, і ця проблема супроводжує їх завжди.

Артерії та серце в китайській медицині належать до вогняної стихії. Також сюди входять вени, тонкий кишечник, головний мозок.

З погляду китайської медицини, гіпотонія – це дефіцит енергії Ці. У механізмі виникнення хвороби задіяні селезінка та нирки. Якщо селезінка слабка і порожня, вона не може транспортувати чистий ян вгору. В результаті виходить замало енергії Ці і крові.

Щоб покращити стан, масажуйте точку на руці, яку можна визначити таким чином: покладіть три пальці правої руки на зап’ястя лівої з внутрішнього боку. Потрібна точка Neiguan розташована біля першої фаланги вказівного пальця, що лежить на зап’ясті.

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Натискайте на неї протягом двох-трьох хвилин кілька разів на день.

Джерело: Павло Кім