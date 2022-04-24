В настоящее время большинству территории Украины не хватает лекарств. Даже простейших иногда нет. В селах нет аптек, где можно было бы приобрести капли от насморка.

Иглотерапевт Павел Ким рассказывает, как можно избавиться от насморка, или остановить его развитие на начальной стадии с помощью точечного массажа.

Массаж носа

Положите пальцы на щеки таким образом, чтобы кончики средних пальцев легли на точки ин-сян. Выполните 36 движений средними пальцами от точек ин-сян до точки инь-тан между бровями и назад.

Как влияет массаж:

1. Очистка дыхательных путей, профилактика простудных болезней.

2. Лечение ринита.

Эффект от действия:

Нос в традиционной китайской медицине называют отверстием легких, воротами дыхания. При нарушениях дыхания легко возникают простудные заболевания, риниты и т.д.

Точки ин-сян считаются отверстиями, принадлежащими крыльям носа, а точка ин-тан – отверстием и залогом небесного глаза. Воздействие на них может облегчать состояние при заболеваниях носа, простуде, головной боли.

Массаж области носа способствует освобождению путей ци легких и, таким образом, лечению заболеваний, связанных с закупоркой этих путей.

Если сказать проще – массаж носа очень хорошо избавляет от заложенности и насморка.

Источник: Павел Ким