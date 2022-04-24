В настоящее время большинству территории Украины не хватает лекарств. Даже простейших иногда нет. В селах нет аптек, где можно было бы приобрести капли от насморка.
Иглотерапевт Павел Ким рассказывает, как можно избавиться от насморка, или остановить его развитие на начальной стадии с помощью точечного массажа.
Массаж носа
Положите пальцы на щеки таким образом, чтобы кончики средних пальцев легли на точки ин-сян. Выполните 36 движений средними пальцами от точек ин-сян до точки инь-тан между бровями и назад.
Как влияет массаж:
1. Очистка дыхательных путей, профилактика простудных болезней.
2. Лечение ринита.
Эффект от действия:
Нос в традиционной китайской медицине называют отверстием легких, воротами дыхания. При нарушениях дыхания легко возникают простудные заболевания, риниты и т.д.
Точки ин-сян считаются отверстиями, принадлежащими крыльям носа, а точка ин-тан – отверстием и залогом небесного глаза. Воздействие на них может облегчать состояние при заболеваниях носа, простуде, головной боли.
Массаж области носа способствует освобождению путей ци легких и, таким образом, лечению заболеваний, связанных с закупоркой этих путей.
Если сказать проще – массаж носа очень хорошо избавляет от заложенности и насморка.
Источник: Павел Ким