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Як позбутися нежитю, якщо немає крапель від нього

24 Квітня 2022, 17:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
массаж носа
Джерело: Depositphotos

Наразі більшості території України не вистачає ліків. Навіть найпростіших іноді немає. В селах немає аптек, де можна було б придбати краплі від нежитю.

Голоктерапевт Павло Кім розказує, як можна позбавитися нежитю, або зупинити його розвиток на початковій стадії за допомогою точкового масажу.

Масаж носа
Покладіть пальці на щоки таким чином, щоб кінчики середніх пальців лягли на точки інсян. Виконайте 36 рухів середніми пальцями від точок іньсян до точки інь-тан між бровами і назад.

Як впливає масаж:

1. Очищення дихальних шляхів, профілактика простудних захворювань.
2. Лікування риніту.

Ефект від дії:

Ніс у традиційній китайській медицині називають отвором легень, брамою дихання. При порушеннях дихання легко виникають застудні захворювання, риніти і т.п.

Точки ін-сян вважаються отворами, що належать до крил носа, а точка ін-тан – отвором та заставою небесного ока. Вплив на них може полегшувати стан при захворюваннях носа, застуді, головному болі.

Масаж області носа сприяє звільненню шляхів ци легень і, таким чином, лікуванню захворювань, пов’язаних із закупоркою цих шляхів.

Якщо сказати простіше – масаж носа дуже добре позбавляє від закладеності та нежитю.

масаж точковий

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Джерело: Павло Кім

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Нетрадиційне лікування
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