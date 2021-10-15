Как избавиться от изжоги: быстрые и вкусные методы

Как быстро избавиться от изжоги

Неприятные симптомы изжоги обычно возникают через несколько минут после приема пищи и продолжаются в среднем два часа. Главное во время приступа – быстро устранить боль. В этом помогут следующие советы:

Выпейте воды. Стакан воды комнатной температуры снизит уровень кислотности в желудке. Главное после этого не принимать горизонтальное положение. Сода. Размешайте пол чайной ложки соды в 250 мл воды. Выпейте раствор маленькими глотками. Постоянно пить такой напиток не стоит, поскольку он негативно влияет на организм. Соду также запрещено принимать беременным, кормящим мамам и людям с гипертонией. Активированный уголь. Впитывает остатки кислоты, поэтому прекращает изжогу. Можно запить несколько таблеток водой, или растолочь их и растворить в стакане молока.

Вкусные способы избавления от изжоги

Оказывается, от этого неприятного явления можно избавиться и приятными способами:

Бананы и ананасы. В их составе есть элементы, которые устраняют изжогу и уменьшают болевые ощущения. Ананасовый сок также полезен при различных расстройствах пищеварения. Миндаль. Этот орех нейтрализует желудочный сок. При первых симптомах достаточно съесть 10 штук миндаля – и изжога исчезнет через несколько минут. Помогут также грецкие орехи, подсолнечное и тыквенные семечки. Молоко. Достаточно около 200 мл, чтобы уменьшить избыточную кислотность. Но молоко помогает лишь на начальных стадиях заболевания.

Профилактика изжоги

Частая и сильная изжога не будут вас беспокоить, если придерживаться следующих правил:

Уменьшите размер порции и ешьте 6-7 раз в день с равными интервалами между приемами пищи. Старайтесь есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. После сытного обеда не отдыхайте на диване, а лучше прогуляйтесь. Если нет возможности, сядьте на стул со спинкой. Ограничьте в рационе острую, жирную, жареную, кислую пищу. Также стоит отказаться от помидор, сахара, сладостей, кофе, цитрусовых фруктов, сладкой газировки. Не злоупотребляйте алкоголем и сигаретами. Откажитесь от физических нагрузок сразу после приема пищи. Не надевайте одежду, которая слишком обтягивает.

Обратитесь за медицинской помощью, если изжога беспокоит вас несколько раз в неделю. Возможно, причина в проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кстати, неправильное питание — чрезмерное потребление сладостей и слишком соленой пищи — является причиной каждой пятой смерти на планете. Даже курение не влияет так убийственно.