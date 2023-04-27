Вода с лимоном содержит много полезных свойств: калий, магний, кальций, железо, витамины С, А и всю подгруппу витаминов В.

Также напиток позволяет снять воспалительные процессы, наладить пищеварение, избавляет от токсинов и влияет на очищение печени. Кроме того, лимон отлично помогает при вирусных заболеваниях.

Как правильно пить воду с лимоном и каких правил стоит придерживаться, читайте в материале Фактов ICTV.

Вода с лимоном: как правильно пить

Напиток прекрасно утоляет жажду, насыщает организм необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами. Также вода с лимоном помогает восстановить кислотно-щелочной баланс в организме, а это необходимо, чтобы предотвратить болезни и избавиться от лишнего веса.

Несмотря на свою пользу, следует знать, как правильно пить воду с лимоном и какие существуют противопоказания.

Нутрициолог, диетолог Юлия Крапивка отмечает, что очень важно не просто правильно смешать воду с лимоном, но и пить ее по определенной технологии.

По словам Юлии, существует несколько важных правил, которых следует придерживаться при употреблении воды с лимоном:

Пить воду с лимоном нужно за 15-20 мин до еды. За один раз можно выпивать только один стакан воды с лимоном. Здесь важно не переусердствовать, ведь пить лимонную воду важно не много, а регулярно. Пить можно лишь свежеприготовленный напиток (сок должен быть свежим). Готовить воду накануне вечером запрещено! Температура воды должна быть 30-36° или комнатная. Холодная жидкость натощак может навредить желудку и даже вызвать спазмы. Хранить приготовленный напиток в холодильнике не стоит. Пить лимонную воду в течение дня не рекомендуется, это может навредить желудку и вызвать резкую боль. После приема воды с лимоном обязательно поешьте. Напиток способствует более интенсивной выработке желудочного сока, поэтому прием пищи должен быть полноценным (чашка кофе или чая не подходит). Пить лимонную воду лучше через трубочку, особенно, если у вас чувствительная эмаль. Лимонная кислота может вызвать ощущение дискомфорта во рту, ведь регулярное ее употребление делает зубную эмаль более чувствительной.

— Воду с лимоном натощак можно употреблять только полностью здоровым людям!

Пить лимонную воду запрещено: