Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Как правильно пить лимонную воду — правила и противопоказания

27 апреля 2023, 18:19
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Лимонна вода
Источник: Pixabay

Вода с лимоном содержит много полезных свойств: калий, магний, кальций, железо, витамины С, А и всю подгруппу витаминов В.

Также напиток позволяет снять воспалительные процессы, наладить пищеварение, избавляет от токсинов и влияет на очищение печени. Кроме того, лимон отлично помогает при вирусных заболеваниях.

Как правильно пить воду с лимоном и каких правил стоит придерживаться, читайте в материале Фактов ICTV.

Вода с лимоном: как правильно пить

Напиток прекрасно утоляет жажду, насыщает организм необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами. Также вода с лимоном помогает восстановить кислотно-щелочной баланс в организме, а это необходимо, чтобы предотвратить болезни и избавиться от лишнего веса.

Несмотря на свою пользу, следует знать, как правильно пить воду с лимоном и какие существуют противопоказания.

Нутрициолог, диетолог Юлия Крапивка отмечает, что очень важно не просто правильно смешать воду с лимоном, но и пить ее по определенной технологии.

По словам Юлии, существует несколько важных правил, которых следует придерживаться при употреблении воды с лимоном:

  1. Пить воду с лимоном нужно за 15-20 мин до еды.
  2. За один раз можно выпивать только один стакан воды с лимоном. Здесь важно не переусердствовать, ведь пить лимонную воду важно не много, а регулярно.
  3. Пить можно лишь свежеприготовленный напиток (сок должен быть свежим). Готовить воду накануне вечером запрещено!
  4. Температура воды должна быть 30-36° или комнатная. Холодная жидкость натощак может навредить желудку и даже вызвать спазмы.
  5. Хранить приготовленный напиток в холодильнике не стоит.
  6. Пить лимонную воду в течение дня не рекомендуется, это может навредить желудку и вызвать резкую боль.
  7. После приема воды с лимоном обязательно поешьте. Напиток способствует более интенсивной выработке желудочного сока, поэтому прием пищи должен быть полноценным (чашка кофе или чая не подходит).
  8. Пить лимонную воду лучше через трубочку, особенно, если у вас чувствительная эмаль. Лимонная кислота может вызвать ощущение дискомфорта во рту, ведь регулярное ее употребление делает зубную эмаль более чувствительной.

— Воду с лимоном натощак можно употреблять только полностью здоровым людям!

Пить лимонную воду запрещено:

  • При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язва или гастрит).
  • При стоматите. Если человек имеет ранки во рту пить лимонную воду запрещено. Она вызывает сильное раздражение слизистой оболочки.
  • Также употребление на пустой желудок воды с лимоном может усугубить ситуацию при наличии гипоацидности (пониженный уровень кислоты) или повышенной продукции кислоты в желудке.
Читайте также:
випадіння волоссяМожно ли мыть голову при себорейном дерматите — советы трихолога

Теги
питна вода Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь