Можно ли мыть голову при себорейном дерматите

Себорейный дерматит — это распространенное заболевание кожи, которое вызывает немало неприятных ощущений.

Повышенная жирность кожи лица и тела, зуд, покраснение, сыпь, перхоть, кожура и шелушение на коже лица и головы — все это испытывают люди, страдающие от себорейного дерматита.

Факты ICTV узнавали, что такое себорейный дерматит, можно ли мыть голову при заболевании, почему возникает и симптомы.

Что такое себорейный дерматит: причины появления и симптомы

Врач-трихолог, косметолог и дерматолог Валерий Мовчан отмечает, что себорейный дерматит — распространенное заболевание, с преимущественной локализацией высыпаний на коже волосистой части головы и лица, то есть в зонах с наибольшей концентрацией сальных желез.

— Себорейный дерматит может развиться у людей любого возраста, а также у детей, — добавляет врач.

По словам Мовчана, точные причины возникновения заболевания неизвестны. Однако повышенное салоотделение может быть обусловлено генетическим фактором, поэтому себорейный дерматит — часто наследственное заболевание.

Важную роль в возникновении заболевания играют:

гены и гормоны;

изменение микробиома кожи головы (изменение бактериальной флоры, колонизация грибком рода malassezia);

нарушение функции сальных желез,

количественные и качественные изменения кожного сала;

воспалительная реакция кожи с формированием характерных высыпаний в типичных себорейных зонах;

стресс, нарушения сна;

заболевания ЖКТ;

неправильный уход за кожей головы (редко моете голову, регулярно используете сухие или безсульфатные шампуни особенно при жирном типе кожи головы);

прием лекарственных препаратов;

дефицит витаминов группы B, цинка, метионина;

сезонность.

— Себорейный дерматит часто появляется на коже головы, где симптомы могут варьироваться от сухих хлопьев (перхоти) до желтых жирных чешуек на покрасневшей коже. Также возможно наличие зуда разной степени, — говорит Мовчан.

Также болезнь может развиться на других участках тела, например, на лице (бровях, ресницах, бороде, возле крыльев носа, заушных областей, лба), верхней части груди и спине.

В этих зонах высыпания, как правило, симметричны и могут проявляться следующими симптомами: покраснение, жирная кожа, желтоватые корочки, зуд и жжение, пятна розового цвета.

Если у вас появились такие симптомы, трихолог советует сразу обращаться к врачу!

— Стоит обращаться к врачу с целью определения тактики лечения и профилактики такого состояния.

Мовчан добавляет, что себорейный дерматит может быть диагностирован на основании данных анамнеза, жалоб, клинического обследования, результатов дерматоскопии и трихоскопии.

К сожалению, решать эту проблему раз и навсегда невозможно, однако благодаря правильной терапии можно достичь стойкой ремиссии.

Чтобы улучшить состояние кожи и вывести себорейный дерматит в ремиссию, врач-трихолог должен подобрать для вас специальные уходовые линейки и лечение в периоды обострения, а дальше нужно учиться правильно ухаживать за кожей головы.

Можно ли мыть голову при себорейном дерматите

При себорейном дерматите мыть голову можно, но не часто, поскольку это чрезмерно стимулирует секрецию сальных желез. Также важно использование неагрессивных косметических продуктов, ведь они способны удалять кожное сало, не изменяя при этом гидролипидную пленку кожи головы.

Вообще во время лечения врачи посоветуют вам использовать наружные средства (мази, кремы), призванные снять воспаление, зуд кожи. Они регулируют выделение себума и обладают противогрибковым эффектом.

В качестве дополнительного ухода за себорейным дерматитом врач также может порекомендовать использовать лечебную косметику: шампуни, лосьоны, бальзамы с содержанием противогрибковых веществ, цинка, дегтя, салициловой кислоты, витаминов.

Обратите внимание, что красить волосы при сухом себорейном дерматите не рекомендуется, особенно в период обострения.

Стоит понимать, что волосы очень ослаблены и склонны к выпадению, а после окрашивания этот процесс может только усилиться. Кроме того, вещества в составе краски могут усилить сухость и шелушение кожи головы.

Поэтому сначала посетите трихолога и начните лечение, следуя всем рекомендациям врача.